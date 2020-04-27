Херсонщина підготує матеріали для лікування COVID-19 за результатами телемосту з Китаєм

За результатами телемосту з медиками китайської провінції Шаньдун щодо питань COVID-19 в Херсонській області підготують матеріали для практичних лікарів.

Про це на брифінгу 27 квітня розповів директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Близько трьох годин тривав телеміст. Там були китайські спеціалісти найвищого класу, експерти якраз з тих спеціальностей, які нам необхідні. Отримали наші спеціалісти відповіді, на всі питання, а їх було більше 25, надзвичайно важливих і широких питань, всі презентації вони (китайська сторона – ред.) нам надали. Ми зараз підготуємо брошуру українською мовою і надамо безпосередньо нашим практичним лікарям (за презентаціями китайських експертів - ред.). А головні наші експерти, які вже сьогодні брали участь у телемості, вони вже мають той необхідний багаж знань, з яким вони розпочинають роботу з сьогоднішнього дня», - зазначив Короленко.

За його словами, питання готували провідні медичні фахівці області, які працюють з хворими на COVID-19, а китайська сторона надавала практичні поради.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 27 квітня відбувся телеміст з питань COVID-19 між Херсонщиною та китайською провінцією Шаньдун за участі представників влади та медиків двох регіонів.

Загалом в області станом на 14 годину 27 квітня зафіксовано 88 лабораторно підтверджених випадів COVID-19, загалом одужала 31 людина, зафіксовано один летальний випадок.