Херсонщина підготує матеріали для лікування COVID-19 за результатами телемосту з Китаєм
Про це на брифінгу 27 квітня розповів директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Близько трьох годин тривав телеміст. Там були китайські спеціалісти найвищого класу, експерти якраз з тих спеціальностей, які нам необхідні. Отримали наші спеціалісти відповіді, на всі питання, а їх було більше 25, надзвичайно важливих і широких питань, всі презентації вони (китайська сторона – ред.) нам надали. Ми зараз підготуємо брошуру українською мовою і надамо безпосередньо нашим практичним лікарям (за презентаціями китайських експертів - ред.). А головні наші експерти, які вже сьогодні брали участь у телемості, вони вже мають той необхідний багаж знань, з яким вони розпочинають роботу з сьогоднішнього дня», - зазначив Короленко.
За його словами, питання готували провідні медичні фахівці області, які працюють з хворими на COVID-19, а китайська сторона надавала практичні поради.
Як раніше повідомляв Укрінформ, 27 квітня відбувся телеміст з питань COVID-19 між Херсонщиною та китайською провінцією Шаньдун за участі представників влади та медиків двох регіонів.
Загалом в області станом на 14 годину 27 квітня зафіксовано 88 лабораторно підтверджених випадів COVID-19, загалом одужала 31 людина, зафіксовано один летальний випадок.