Триває телеміст з питань COVID-19 між Херсонщиною та китайською провінцією Шаньдун за участі представників влади та медиків двох регіонів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас це важливий історичний телеміст між двома братніми регіонами. Китай першим прийняв на себе атаку коронавірусної інфекції, сьогодні з цією хворобою бореться Україна і наш регіон, зокрема. Ми активно вивчаємо досвід інших країн у боротьбі з коронавірусом. І сьогоднішній телеміст для нас важливий для того, щоб вивчити успішний досвід Китайської Народної Республіки», - сказав, відкриваючи телеміст, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Він зазначив, що участь у телемості беруть провідні херсонські медики, які сьогодні в цілодобовому режимі борються з коронавірусом на Херсонщині. Також голова ОДА подякував за можливість поспілкуватися, дізнатися досвід Китаю, почути рекомендації стосовно того, що важливо врахувати. Він подякував керівництву провінції Шаньдун, керівництву Китаю за можливість такого спілкування та за підтримку.

Голова ОДА повідомив, що департамент здоров’я Херсонської ОДА підготував відповідні запитання до китайських колег.

Представники китайської сторони акцентували увагу на тому, що телеміст з’єднав регіони, які є побратимами, і що це яскравий приклад об’єднання у боротьбі з коронавірусом, також повідомили, що у телемості беруть участь авторитетні експерти – медики провінції Шаньдун.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв анонсував телеміст з лікарями з Китаю для того, щоб перейняти їх досвід боротьби з COVID-19.

Станом на вечір 26 квітня на Херсонщині 88 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19 на Херсонщині. З них повністю одужали 15 осіб, 1 летальний випадок.

Загалом в Україні станом 9:00 27 квітня 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.