На Львівщині згоріло авто Міноборони, є загиблий
Про це повідомляє ДСНС.
"26 квітня о 02:45 на диспетчерський пункт "Служби 101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня по вул. Станційна на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" в вантажному автомобілі "ЗІЛ 131", який належить Міністерству оборони України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місці пожежі постраждав чоловік 1967 року народження, який отримав 60% опіків тулуба, обличчя та рук 2-3 ступенів.
"Погасивши осередок вогню, було знайдено ще одного чоловіка в середині автомобіля, медики констатували в нього смерть", - додали у ДСНС.
Пожежу локалізували о 03:14 та ліквідували 03:24.
"Вогнем було знищено автомобіль. Вдалось врятувати 2 сусідні автомобілі від займання та знищення. Було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки", - повідомили рятувальники.
Наразі правоохоронці встановлюють причини займання.
Водночас на Facebook-сторінці 53 окремої механізованої бригади Збройних сил України повідомили, що унаслідок короткого замикання загорівся автомобіль, в якому перебували двоє військовослужбовців.
"На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець отримав опіки усього тіла — за його життя борються лікарі", - йдеться у повідомленні.