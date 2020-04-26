На Львівщині згоріло авто Міноборони, є загиблий

У Львівській області згорів автомобіль Міністерства оборони, у результаті чого один чоловік загинув, а ще один отримав серйозні опіки.

Про це повідомляє ДСНС.

"26 квітня о 02:45 на диспетчерський пункт "Служби 101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня по вул. Станційна на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" в вантажному автомобілі "ЗІЛ 131", який належить Міністерству оборони України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці пожежі постраждав чоловік 1967 року народження, який отримав 60% опіків тулуба, обличчя та рук 2-3 ступенів.

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"Погасивши осередок вогню, було знайдено ще одного чоловіка в середині автомобіля, медики констатували в нього смерть", - додали у ДСНС.

Пожежу локалізували о 03:14 та ліквідували 03:24.

"Вогнем було знищено автомобіль. Вдалось врятувати 2 сусідні автомобілі від займання та знищення. Було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки", - повідомили рятувальники.

Наразі правоохоронці встановлюють причини займання.

Водночас на Facebook-сторінці 53 окремої механізованої бригади Збройних сил України повідомили, що унаслідок короткого замикання загорівся автомобіль, в якому перебували двоє військовослужбовців.

"На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець отримав опіки усього тіла — за його життя борються лікарі", - йдеться у повідомленні.