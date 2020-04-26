Рятувальники локалізували лісову пожежу на Житомирщині

Поблизу села Замисловичі Житомирської області локалізовано лісову пожежу, що виникла 23 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

"Станом на 14:30 26 квітня пожежу поблизу села Замисловичі Олевського району, на території Поясківського лісництва, яка виникла 23 квітня, локалізовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння вогню залучено 42 людини та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 17 чол. особового складу та 5 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, станом на ранок 26 квітня тривало гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини на території Поясківського лісництва поблизу с. Замисловичі Олевського району.

Тут займання сухої трави та лісового масиву виникло 23 квітня, вогнем пройдено близько 200 га.

Раніше було локалізовано пожежі на території Виступовицького та Словечанського лісництв Овруцького району Житомирської області. Станом на ранок неділі там зберігалися окремі осередки тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.