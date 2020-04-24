На Буковині завершують ремонт сільської дороги у рамках Великого будівництва

У Чернівецькій області в рамках проєкту "Велике будівництво" до першого травня планують завершити ремонт майже двох кілометрів сільської дороги, яка веде до головного дитсадка місцевої ОТГ.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"У Чернівецькій області триває ремонт ділянки дороги Клішківці – Чернівці – Недобоївці. Майже два кілометри шляху відремонтують, реалізовуючи національний проєкт «Велике будівництво». Завершити роботи планують до 1 травня", - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації зазначили, що наразі підрядна організація вже усунула ямковість, виправила профіль дороги за допомогою щебеневої суміші та розпочала облаштування верхнього шару асфальтобетону. Необхідно іще закінчити асфальтування та облаштувати з’їзди.

"Відремонтувати цю дорогу було вкрай необхідно - окрім двох кладовищ, вона веде до дитячого садка «Сонечко», який є одним із основних у Клішковецькій ОТГ", - сказав голова Хотинської районної державної адміністрації Василь Ченківський.

Як повідомлялося раніше, у Чернівецькій області в рамках програми «Велике будівництво» планують звести та відремонтувати 5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 стадіонів.

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено більше 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.