У Сумах розпочали ремонт дороги - «Велике будівництво»

У рамках програми «Велике будівництво» на Сумщині розпочали ремонт дороги по вулиці Харківській в обласному центрі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Сумської ОДА.

«На цьому відрізку ремонтується 900 метрів, а загальна довжина дороги, що буде відремонтована, 7,5 км. Роботи вже розпочалися. Їх хід перебуває на особистому контролі голови Сумської облдержадміністрації Романа Грищенка. Він ставить завдання завершити ремонт цього відрізку дороги до Дня Конституції», - розповіли у пресслужбі.

За інформацією, ця дорога не ремонтувалася з 1982 року. Це одна із чотирьох великих дорожніх артерій обласного центру, що має ширину 24 метри. У цьому році буде здійснено середній поточний ремонт дороги. Наразі здійснюються роботи з вирівнювання бордюрного каменю і підготовки до укладки асфальту. Наступними в Сумах планують відремонтувати дороги на проспекті М. Лушпи, вулиці С. Прокоф’єва та Курському проспекті.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня в Україні стартував державний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

25 березня глава держави у відозверненні заявив, що реалізація цього проєкту має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу.