Джерелом спалаху COVID-19 серед медпрацівників у Бердичеві стала їхня колега

Джерелом спалаху коронавірусу серед медичних працівників у Бердичеві стала їхня колега, яка спілкувалася з приїжджим із-за кордону, але про своє зараження не знала.

Про це сказав на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, розповідаючи про підсумки роботи комісії ОДА в Бердичеві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Причиною інфікування стала безпечність і ненастороженість, тому що практично інфікування відбулося у медичного працівника, яка контактувала із приїжджим з-за кордону. Потім, працюючи разом зі своїми колегами, на жаль, не знала, що вона є хворою і зрозуміло, що інфікування відбулося не тільки пацієнтів, але й медичних працівників», - зауважив посадовець.

За його словами, у Бердичеві коронавірус підтвердили у 17 медпрацівників. Стан усіх задовільний. Загалом по області інфіковані 57 медиків.

Як повідомляв Укрінформ, у Бердичеві коронавірус підтвердили у 40-річної медпрацівниці, чоловік якої повернувся з-за кордону.

Напередодні голова ОДА Віталій Бунечко інформував, що комісія управління охорони здоров’я Житомирської ОДА з’ясовуватиме, чому серед медпрацівників Бердичева зафіксували спалах коронавірусу. Зокрема, упродовж доби 22 квітня там підтвердили COVID-19 у 9 медпрацівників.

Наразі на Житомирщині зафіксовано 309 випадків коронавірусу, з яких 7 – летальні, а п’ятеро пацієнтів одужали. Найбільше хворих на COVID-19 у Житомирі (91), Коростені (65) та Бердичеві (61).

За даними ЦГЗ, в Україні станом на 9.00 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.