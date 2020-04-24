На Житомирщині COVID-19 підтвердили у вагітної
Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Жінка знаходиться на лікуванні, діагноз підтверджений (COVID-19 – ред.), загальний стан пацієнтки задовільний. Вагітність проходить без ускладнень», - сказав Суслик.
Він розповів, що пацієнтка перебуває на лікуванні в обласному перинатальному центрі. Одне із його відділень закладу визначене для надання допомоги хворим на коронавірус жінкам, що вагітні довше, ніж 22 тижні.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 309 випадків коронавірусу, з яких 7 – летальні, а п’ятеро пацієнтів одужали.
Найбільше хворих на COVID-19 у Житомирі (91), Коростені (65) та Бердичеві (61).
За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.