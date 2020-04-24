На Житомирщині COVID-19 підтвердили у вагітної

У Житомирській області коронавірус лабораторно підтвердили у вагітної жінки, яка наразі лікується у перинатальному центрі.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Жінка знаходиться на лікуванні, діагноз підтверджений (COVID-19 – ред.), загальний стан пацієнтки задовільний. Вагітність проходить без ускладнень», - сказав Суслик.

Він розповів, що пацієнтка перебуває на лікуванні в обласному перинатальному центрі. Одне із його відділень закладу визначене для надання допомоги хворим на коронавірус жінкам, що вагітні довше, ніж 22 тижні.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 309 випадків коронавірусу, з яких 7 – летальні, а п’ятеро пацієнтів одужали.

Найбільше хворих на COVID-19 у Житомирі (91), Коростені (65) та Бердичеві (61).

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.