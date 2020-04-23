Лікарку перинатального центру у Хмельницькому підозрюють у торгівлі людьми

У Хмельницькому лікарку перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми.

Про це повідомляє пресслужба Наполіції України.

"Слідчі слідчого управління спільно з працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУ Нацполіції в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури запобігли факту торгівлі людьми, до якого причетна заступниця головного лікаря перинатального центру та дві її пацієнтки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку під чужими анкетними даними, які належали іншій жінці. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого, який згідно із підробленими документами, був записаний у медзакладі вже як її дитина.

"Організатором цієї схеми виступила заступниця головного лікаря перинатального центру, яка користуючись своїм службовим становищем, підробила ряд документів, що стосувалися вагітності та пологів", - повідомили у поліції.

У рамках досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та експертиз.

Наразі усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Кримінального кодексу України — замах на торгівлю людьми.

Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам — за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото: npu.gov.ua