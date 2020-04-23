Спалах COVID-19 серед медпрацівників у Бердичеві вивчатиме комісія ОДА

Комісія управління охорони здоров’я Житомирської ОДА з’ясовуватиме, чому серед медпрацівників Бердичева зафіксували спалах коронавірусу.

На цьому під час брифінгу наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За вчорашню добу було зафіксовано 17 нових випадків (COVID-19 – ред.), з них 9 – це медичні працівники у Бердичеві. Сьогодні туди поїхала комісія управління охорони здоров’я обласної адміністрації розбиратися, чому саме медичні працівники стали вогнищем поширення коронавірусу», - акцентував Бунечко.

За інформацією начальника управління охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика, наразі в області на коронавірус захворіли 55 медичних працівників. Стан усіх задовільний і лише троє перебувають на стаціонарному лікуванні.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 304 випадки коронавірусу, з яких 7 – летальні, а двоє пацієнтів одужали.

Найбільше випадків COVID-19 у Житомирі (91), Коростені (64) та Бердичеві (61).

За даними ЦГЗ, на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.