Спалах COVID-19 серед медпрацівників у Бердичеві вивчатиме комісія ОДА
На цьому під час брифінгу наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«За вчорашню добу було зафіксовано 17 нових випадків (COVID-19 – ред.), з них 9 – це медичні працівники у Бердичеві. Сьогодні туди поїхала комісія управління охорони здоров’я обласної адміністрації розбиратися, чому саме медичні працівники стали вогнищем поширення коронавірусу», - акцентував Бунечко.
За інформацією начальника управління охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика, наразі в області на коронавірус захворіли 55 медичних працівників. Стан усіх задовільний і лише троє перебувають на стаціонарному лікуванні.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 304 випадки коронавірусу, з яких 7 – летальні, а двоє пацієнтів одужали.
Найбільше випадків COVID-19 у Житомирі (91), Коростені (64) та Бердичеві (61).
За даними ЦГЗ, на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.