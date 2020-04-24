На Харківщині 12 людей одужали від COVID-19, у лікарнях – 140 пацієнтів з вірусом чи підозрою

На Харківщині вже 12 людей одужали від COVID-19, у лікарнях залишається 140 пацієнтів із коронавірусом чи підозрою на нього.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер на Telegram-каналі.

«На сьогодні одужало вже 12 людей. Серед осіб, у кого підтверджено COVID-19, госпіталізовано 61 людину, 43 – на самоізоляції. При цьому жодна з них не перебуває в реанімації. Серед осіб з підозрою на коронавірус госпіталізовано 79 осіб, 19 – на самоізоляції», - поінформував Кучер.

За його даними, за останню добу в регіоні лабораторно підтверджено 17 випадків захворювання на COVID-19 – у жителів Харкова, Балаклійського, Валківського, Вовчанського, Зміївського, Лозівського та Харківського районів. Підтверджено ще 1 випадок захворювання в медичного працівника.

Таким чином станом на ранок 24 квітня у регіоні зареєстровано 118 випадків COVID-19: 58 у Харковів, 24 у Валківському районі (у т.ч. 2 летальні), 9 – у Зміївському, 7 – у Харківському, 5 – у Лозівському, 4 – у Дергачівському, 4 – у Балаклійському, 3 – у Вовчанському, 2 – у Коломацькому, по одному в Красноградському та Куп’янському районах.

Найбільше захворілих (43) мають вік 41-60 років; трохи менше хворих віком 21-40 років – 37. Ще 29 інфікованих віком 61-80 років; семеро хворих молодші від 20 років, а двом пацієнтам уже за 80.

Серед захворілих 19 медиків, нацгвардієць і поліцейський.

Як повідомляв Укрінформ, на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.