Учителька української мови з Ужгорода розробила лаконічні уроки для дистанційного навчання

В Ужгороді вчителька розробила лаконічні уроки з української мови. Христина Ярема сама знімає, монтує та викладає відеоуроки в мережу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Пропоную вашій увазі проєкт "Лаконічні уроки з української мови". Його мета — коротко і якомога простіше пояснити тему з української мови. А також відразу потренуватися”, - написала Ярема.

Як повідомила вчителька, під час дистанційного навчання якість - друга мета її уроків, тому що перша - бути на зв'язку з учнями, дізнатися про їхнє здоров'я та справи, поспілкуватися з ними.

“А тоді вже можу лаконічно і доступно пояснити матеріал, запропонувати кілька шляхів його засвоєння”,- зазначила вона.

В Ужгороді Христина Ярема працює вчителем у ліцеї "Лідер".

Лаконічні уроки Христини Яреми можна використати у різних класах та під час підготовки до ЗНО.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.