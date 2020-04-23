Медпрацівники Одеси отримали безкоштовний проїзд в електротранспорті

Виконком Одеської міськради ухвалив 23 квітня рішення про безкоштовний проїзд працівників опорних медичних установ міста, зайнятих діагностикою та лікуванням хворих на COVID-19, у міському пасажирському електротранспорті.

Про це йдеться у рішенні засідання міськвиконкому, вперше проведеного у форматі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надати право безкоштовного проїзду міським пасажирським електротранспортом загального користування працівникам закладів охорони здоров’я, згідно з доданим переліком медустанов", - йдеться у документі.

Проєкт цього рішення, внесений на обговорення колегіального органу самоврядування виконувачем обов'язків директора департаменту міського господарства Дмитром Жеманом, підтримали всі учасники позачергового засідання.

Варто зазначити, що головуючий на засіданні мер Одеси Геннадій Труханов вніс пропозицію про доповнення переліку медустанов, працівникам яких вирішено надати право безкоштовного проїзду в міськелектротранспорті.

"Оскільки Міністерство охорони здоров'я вирішило залучити до ПЛР-діагностування на СОVID-19 вірусологічну лабораторію Українського державного науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова, який лише за минулу добу протестував близько двохсот одеситів, пропоную надати право безкоштовного проїзду в міськелектротранспорті також фахівцям цієї установи МОЗ", - сказав Труханов.

Доповнення було одностайно підтримано членами міськвиконкому.

Як повідомлялося, ПЛР-діагностування хворих з підозрою на СОVID-19 здійснюють обласна вірусологічна лабораторія МОЗ в Одесі та лабораторія протичумного інституту. Станом на 23 квітня в області виявлено 161 жителя, інфікованого коронавірусом, протягом квітня три пацієнти місцевих лікарень померли. Одужали п'ятеро хворих на CОVID-19.

За даними ЦГЗ, на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Фото: traffic.od.ua