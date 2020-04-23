Спалах на Одещині: у Подільську виявили ще шість випадків COVID-19

У місті Подільськ Одеської області, де через спалах CОVID-19 ввели жорсткіші обмеження, протягом 22 квітня інфікувались коронавірусом ще шестеро жителів.

Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook .

"Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України підтвердив 23 квітня 161 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі захворіли 6 жителів Подільська, 2 - в Одесі, по одному - в Біляївському та Кілійському районах", - зазначив Куций.

Голова ОДА уточнив, що зафіксовано ще один летальний випадок – помер 56-річний мешканець Одеси, родині та близьким якого він висловив співчуття.

Водночас, з лабораторії прийшов другий негативний ПЛР-тест на пацієнта з Овідіопольского району - загалом по області вже п'ятий хворий на CОVID-19.

Наразі епідемічна ситуація в регіоні залишається нестабільною. Пік захворюваності очікується з 3 по 8 травня. На думку Куцого, це може статись через недотримання правил індивідуальної санітарної безпеки та окремі порушення громадянами карантину на Великдень.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.