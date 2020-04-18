У Дніпрі відкрили справу через скупчення людей у соборі

У Дніпрі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом скупчення людей у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"17 квітня близько 19.30 до поліції надійшло повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального собору на площі Троїцькій м. Дніпра. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування", - йжеться в повідомленні.

У поліції закликали вірян відсвяткувати Великдень вдома, дотримуватися карантину та не порушувати законодавство.