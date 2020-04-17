В Ужгороді з усіх хворих на коронавірус майже половина - медики

В Ужгороді зафіксували 44 хворих на COVID-19, із них 18 – медичні працівники.

Про це повідомляє Ужгородська міськрада у Facebook.

"В Ужгороді станом на 10 годину 17 квітня зафіксовано 44 хворих на COVID-19, із них 18 – медичні працівники", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу виявлено 10 нових випадків захворювання на COVID-19, із них 2 – медичні працівники: сімейний лікар амбулаторії №8 та лікар Закарпатського обласного центру кардіології та кардіохірургії, інформують управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради та Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Також повідомляється, що 15 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні, 28 – на амбулаторному лікуванні. Разом із тим, у місті на самоізоляції перебувають 124 ужгородці.

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Станом на 17 квітня на Закарпатті зафіксовано 150 випадків коронавірусної інфекції. 13 людей вилікувалося, 4 померли.

За останню добу епіцентр захворюваності по регіону змістився з міста Мукачево до Ужгорода та Ужгородського району.

Фото: CTK Photo