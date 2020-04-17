На Прикарпатті 84 медики хворіють на COVID-19

В Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 84-х медичних працівників.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні у нас лабораторно підтверджені 84 випадки захворювання на COVID-19 у медичних працівників. З них 32 - лікарі, середній медперсонал – 39 осіб і 13 фахівців молодшого медперсоналу», - поінформував Савчук.

Водночас, він зазначив, що COVID-19 підтвердили у лікарки дитячої поліклініки, яка померла тиждень тому в Івано-Франківську. Попередній діагноз смерті – двостороння пневмонія.

Учора в Івано-Франківську помер 74-річний лікар. За словами Савчука, чоловік багато років не працював в системі охорони здоров’я.

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Станом на 16 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджений 401 випадок захворювання на COVID-19, з них 31 летальний, одужали 18 пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.