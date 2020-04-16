У Херсоні Новинський нікого не міг заразити коронавірусом – ОДА

У Херсонській ОДА заспокоїли учасників березневих заходів, що відбулися за участі народного депутата Вадима Новинського, який повідомив 15 квітня про отримання позитивного результату тесту на коронавірус, - всі вони поза зоною ризику, оскільки народний депутат захворів пізніше.

Про це на брифінгу 16 квітня заявив директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ви дивилися по часу, коли він у нас був, пройшов термін майже місяць, інкубаційний період від 7 до 12 днів», - сказав Короленко.

Таким чином, зазначив директор департаменту, Новинський захворів уже після візиту у Херсон. Крім того, всі, хто з ним спілкувався, не мають ніяких ознак хвороби, персонал обласної інфекційної лікарні, який з ним спілкувався, постійно проходить тестування - результати негативні.

Як нагадав Короленко, якраз у березні, під час візиту до Херсона, Новинський здав тест на коронавірус в обласній інфекційній лікарні, який виявився негативним.

У Херсоні 24 березня голова ОДА Юрій Гусєв зустрівся з представниками великого бізнесу області в рамках засідання Єдиного антикризового штабу, який об’єднав волонтерів та бізнес для допомоги медикам та соціально незахищеним людям в умовах карантину. У заході взяв участь Вадим Новинський. Юрій Гусєв та Вадим Новинський також провели спільний брифінг. Після того, як 15 квітня Новинський повідомив про отримання позитивного результату тесту на коронавірус, у соцмережах у Херсоні з’явились коментарі щодо того, чи не потрапили у зону ризику бізнесмени, представники влади, лікарі та журналісти, які контактували з ним.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.