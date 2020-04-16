У Херсоні Новинський нікого не міг заразити коронавірусом – ОДА
Про це на брифінгу 16 квітня заявив директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якщо ви дивилися по часу, коли він у нас був, пройшов термін майже місяць, інкубаційний період від 7 до 12 днів», - сказав Короленко.
Таким чином, зазначив директор департаменту, Новинський захворів уже після візиту у Херсон. Крім того, всі, хто з ним спілкувався, не мають ніяких ознак хвороби, персонал обласної інфекційної лікарні, який з ним спілкувався, постійно проходить тестування - результати негативні.
Як нагадав Короленко, якраз у березні, під час візиту до Херсона, Новинський здав тест на коронавірус в обласній інфекційній лікарні, який виявився негативним.
У Херсоні 24 березня голова ОДА Юрій Гусєв зустрівся з представниками великого бізнесу області в рамках засідання Єдиного антикризового штабу, який об’єднав волонтерів та бізнес для допомоги медикам та соціально незахищеним людям в умовах карантину. У заході взяв участь Вадим Новинський. Юрій Гусєв та Вадим Новинський також провели спільний брифінг. Після того, як 15 квітня Новинський повідомив про отримання позитивного результату тесту на коронавірус, у соцмережах у Херсоні з’явились коментарі щодо того, чи не потрапили у зону ризику бізнесмени, представники влади, лікарі та журналісти, які контактували з ним.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.