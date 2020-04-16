Чернівецька ОДА зобов'язала припинити роботу продовольчих ринків

Чернівецька обласна державна адміністрація зобов'язала органи місцевого самоврядування тимчасово припинити роботу продовольчих ринків. Разом з тим Чернівецький міський голова раніше наголошував, що закривати продовольчі ринки напередодні Великодня недоцільно.

Протокол засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, в якому йдеться про рішення ОДА, оприлюднений на сайті обладміністрації сьогодні, 16 квітня.

"Зобов'язати районні державні адміністрації, Чернівецьку міську раду, органи місцевого самоврядування та об'єднані територіальні громади області вжити заходів щодо обмеження роботи на продовольчих ринках області (тимчасово припинити торгівлю на ринках)", - йдеться у прийнятому рішенні.

Термін виконання цього пункту рішення - негайно.

На прохання журналістів уточнити, коли саме закривають ринки на Буковині, у пресслужбі Чернівецької ОДА лише зазначили, що рішення про закриття ринків було озвучено ще 14 квітня головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, і воно поширюється на всю країну.

Разом з тим, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук під час свого відеозвернення у Facebook ще 14 квітня наголосив, що продовольчі ринки напередодні великодніх свят у Чернівцях закривати недоцільно.

"Пройшла інформація про те, що ніби-то головний державний санітарний лікар держави закрив продовольчі ринки. Насправді документом, який до нас надійшов, скасовується попередня постанова уряду. У тій попередній постанові були вказані вимоги до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо роботи ринків в умовах карантину. В той же час чинними на сьогодні є рішення Кабміну, яке дозволяє торгівлю продуктами харчування. А також рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, яким припинялася робота усіх ринків міста, окрім продовольчих. Тобто, на сьогодні (14 квітня - ред.) в роботі наших ринків не змінилося нічого, окрім того, що були посилені протиепідемічні заходи. Тому вважаю, що продовольчі ринки напередодні великодніх свят закривати недоцільно", - пояснив Каспрук.

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Як повідомлялося, минулими вихідними у Чернівецькій області діяв особливий режим пересування, під час якого в суботу та неділю не працювали продуктові магазини та АЗС. У понеділок, 13 квітня, обласна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила також ввести особливий режим обмежувальних заходів з 13:00 суботи, 18 квітня, до 06:00 вівторка, 21 квітня. Щоправда, чи будуть у цей час працювати магазини та автозаправні станції в Чернівецькій ОДА досі не уточнили.

30 березня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив постанову №5 “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі”, якою прописувалися умови роботи ринків при дії обмежувальних заходів. 13 квітня Ляшко заявив, що на ринках дуже багато порушень, тож з 14 квітня ця постанова втрачає чинність.

За даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

У Чернівецькій області 662 випадки COVID-19.