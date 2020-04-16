Найбільший ринок на півдні України лишається закритим попри дозвіл на роботу

На Херсонщині найбільший на півдні України гуртовий ринок «Нежданний», де торгують овочами, зранку 16 квітня так і не відкрився, незважаючи на те, що 15 квітня обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що він може розпочати свою роботу.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила голова Великокопанівської сільської об'єднаної територіальної громади Валентина Костенко.

«Ні, ринок не відкрився. Тут до понеділка проводять поточні ремонтні роботи. За попередньою інформацією, яку я отримала від адміністрації ринку, він може відкритися 20 квітня. Хоча дозвіл на відкриття є – вчора засідала регіональна комісія з питань ТЕБ та НС, визнали ринок стратегічним об’єктом», - розповіла голова ОТГ.

За її словами, на трасі, оскільки ринок закритий, станом на 16 квітня зібралося ще більше автомобілів з овочами – люди дізналися, що обласна влада дозволила продовжити роботу ринку. Таким чином масштаби стихійної торгівлі тут збільшаться.

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Для громади села робота гуртового ринку «Нежданний» життєво важлива - тут всі мають присадибні ділянки і як одноосібники вирощують сільгосппродукцію. «Ринок закритий – немає куди дівати ту продукцію, людям не буде за що жити. І не тільки наше ОТГ задіяне – сюди привозять продукцію не лише з області. Люди беруть візки і вивозять то все на трасу торгувати», - каже голова ОТГ.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині через виявлені санітарні та карантинні порушення 10 квітня тимчасово призупинили роботу найбільшого на півдні України гуртового ринку «Нежданний» - це єдиний ринок, який працював в області в умовах карантину. 13 квітня розпочалося обстеження ринку на відповідність санітарним нормам, комісія вивчала, чи усунули недоліки, що були виявлені під час попередньої перевірки, проведеної 8 квітня.

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