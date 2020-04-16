Найбільший ринок на півдні України лишається закритим попри дозвіл на роботу

Найбільший ринок на півдні України лишається закритим попри дозвіл на роботу

Укрінформ
На Херсонщині найбільший на півдні України гуртовий ринок «Нежданний», де торгують овочами, зранку 16 квітня так і не відкрився, незважаючи на те, що 15 квітня обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що він може розпочати свою роботу.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила голова Великокопанівської сільської об'єднаної територіальної громади Валентина Костенко.

«Ні, ринок не відкрився. Тут до понеділка проводять поточні ремонтні роботи. За попередньою інформацією, яку я отримала від адміністрації ринку, він може відкритися 20 квітня. Хоча дозвіл на відкриття є – вчора засідала регіональна комісія з питань ТЕБ та НС, визнали ринок стратегічним об’єктом», - розповіла голова ОТГ.

За її словами, на трасі, оскільки ринок закритий, станом на 16 квітня зібралося ще більше автомобілів з овочами – люди дізналися, що обласна влада дозволила продовжити роботу ринку. Таким чином масштаби стихійної торгівлі тут збільшаться.

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Для громади села робота гуртового ринку «Нежданний» життєво важлива - тут всі мають присадибні ділянки і як одноосібники вирощують сільгосппродукцію. «Ринок закритий – немає куди дівати ту продукцію, людям не буде за що жити. І не тільки наше ОТГ задіяне – сюди привозять продукцію не лише з області. Люди беруть візки і вивозять то все на трасу торгувати», - каже голова ОТГ.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині через виявлені санітарні та карантинні порушення 10 квітня тимчасово призупинили роботу найбільшого на півдні України гуртового ринку «Нежданний» - це єдиний ринок, який працював в області в умовах карантину. 13 квітня розпочалося обстеження ринку на відповідність санітарним нормам, комісія вивчала, чи усунули недоліки, що були виявлені під час попередньої перевірки, проведеної 8 квітня.

фото ілюстративне

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