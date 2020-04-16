У закарпатському Хусті підприємці перекривали дорогу через закриття ринку

У місті Хуст у четвер підприємці перекривали вулицю з вимогою відмінити заборону торгувати продукцією на місцевому ринку. Після усних домовленостей з місцевою владою вулицю розблокували.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

“Сьогодні, 16 квітня, у місті Хуст була масова акція протесту: місцеві підприємці перекривали міську вулицю з вимогою дозволити їм торгувати продукцією на місцевому ринку. За громадським порядком під час події слідкували поліцейські, ніяких порушень зафіксовано не було. Акція тривала недовго, протестанти досягли усних домовленостей із місцевою владою щодо роботи ринку, і розблокували вулицю,” - сказала Дан.

Як вдалося з'ясувати Укрінформу з власних джерел, підприємці в Хусті протестували через намір місцевої влади зупинити роботу ринку. В результаті вони досягли усних домовленостей з чиновниками про те, що підприємці зможуть збути оптом свою продукцію протягом сьогоднішнього та в першій половині завтрашнього дня. Мова йде про оптових продавців ранньої городини.

Як наголосили в поліції, заборона санітарного лікаря щодо припинення роботи ринків має рекомендаційний характер. Рішення про роботу ринків на території кожного окремого міста приймають органи місцевого самоврядування на комісії ТЕБ та НС.

Розпочався третій етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян