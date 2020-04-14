В інфекційній лікарні на Закарпатті закінчились місця для пацієнтів з Covid-19

В Закарпатській обласній інфекційній лікарні більше не приймають хворих на Covid-19 з області.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

“У лікарні наразі немає вільних місць для прийому хворих з діагнозом Covid-19, їх перенаправляють в інші медзаклади, визначені для цього в області", - сказав Поляк.

Наразі в лікарні перебувають 30 хворих з діагнозом Covid-19. Ще 8 чоловік з підозрою на коронавірус знаходяться в боксах та очікують результатів аналізів.

За словами Поляка, в медзакладі хворими на коронавірус зайнятий весь другий поверх та частина реанімації.

“У хворих різні стани, від середнього до важкого, у реанімації наразі перебуває четверо осіб, їм надається киснева терапія. До апарату ШВЛ нікого не підключали,” - сказав медик.

Також головний лікар обласної інфекційної лікарні повідомив, що у разі збільшення кількості хворих на коронавірус, в цій лікарні розміщуватимуть хворих з Covid-19 по троє у боксах.

Як раніше повідомляв Укрінформ, станом на 14 квітня на Закарпатті 99 осіб з діагнозом коронавірус. 12 людей вилікувалося, 4 померли.