У вихідні на Буковині зачинять усі продуктові магазини та АЗС
Про це в Youtube повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"Відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що з суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, 6:00 знову запроваджується особливий режим. На відміну від попередніх вихідних, у наступну суботу з 13:00 не будуть працювати жодні магазини - продуктові також. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та поліції", - поінформував очільник області.
За його словами, ці заходи запроваджуються, аби громадяни не мали спокуси виходити з дому на вихідних.
Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Чернівецькій області зафіксували 76 нових випадків захворювання Covid-19. Загалом коронавірусом в області інфіковані 379 осіб.