На Буковині через карантин доведеться знищити три мільйони тюльпанів

Власник тюльпанового поля у селі Реваківці Чернівецької області через карантин змушений буде зірвати і викинути близько трьох мільйонів квітів.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив підприємець Олександр Стратійчук, який цього року висадив півтора гектари поля квітів.

За попередніми підрахунками, збитки становитимуть близько 20 тисяч доларів.

"Цього року ми висадили близько 3 мільйонів квітів на полі у півтора гектари. Відкриття тюльпанового поля планували провести усередині квітня. Але зараз триває карантин і переносити відкриття немає куди, бо це квіти, вони чекати завершення карантину не будуть. Запускати людей на поле також не можна. Тому якщо обмеження не знімуть за півтора-два тижні, то доведеться усі квіти зірвати і викинути. Бо усе закрито і спробувати продати квіти зараз дуже важко", - сказав він.

Водночас, за словами підприємця, незважаючи на цьогорічні втрати, відмовлятися від висадки тюльпанів наступного року він не планує.

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"З усіма затратами цьогорічними ми понесемо близько 20 тисяч доларів збитків. Але все одно на наступний рік спробую знову засадити півтора гектари тюльпанового поля, як і цього року. До речі, квіти уже починають розквітати. Думаю, за тиждень-півтора поле буде все у розквітлих тюльпанах", - додав Стратійчук.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Фото: te.20minut.ua