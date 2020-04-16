На Одещині вірус поширився на шість міст і вісім районів
Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook .
"Станом на 16 квітня лабораторний центр МОЗ в Одесі підтвердив ще 3 випадки захворювання на коронавірус. Захворіли 42-річна працівниця відділення Пенсійного фонду райцентру Біляївка та її 20-річний син. А раніше хворобу було виявлено у чоловіка та колеги пацієнтки. Відділення Пенсійного фонду зачинено, у приміщенні проведено санітарну обробку", - зазначив Куций.
За його словами, також захворіла 54-річна жителька Ширяївського району, яка нещодавно повернулася в Україну з-за кордону.
Вірус уже поширився на 6 міст та 8 районів Одещини. Пік захворюваності, за прогнозом МОЗ, очікується у найближчі два тижні.
Варто зазначити, що з огляду на те, що ареал осередків коронавірусу охопив 14 міст і районів, керівництво облдержадміністрації вживає додаткових протиепідеміологічних заходів. Зокрема, на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС вирішено заборонити на період карантину роботу роздрібних ринків, запропоновано керівникам релігійних організацій здійснювати онлайн-трансляції богослужінь для населення.
Крім того, для забезпечення ранньої діагностики COVID-19 працюють мобільні бригади медиків, які виїжджають за викликами сімейних лікарів і здійснюють забір біологічного матеріалу для направлення на ПЛР-дослідження. Лабораторна діагностика та дослідження здійснюються за рахунок держбюджету.
Як повідомляв Укрінформ, наразі в Одеській інфекційній лікарні перебувають 15 осіб з підозрою на коронавірус, яким проводиться обстеження. Усього двоє пацієнтів із двадцяти трьох, що лікуються в цій медустанові, перебувають у тяжкому стані, хоча не мають потреби в штучній вентиляції легенів. Ще 20 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, а один - у задовільному стані.