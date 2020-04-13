На Одещині захворіла черниця, яка працювала у церковній лавці

У передмісті Одеси захворіла на COVID-19 черниця Свято-Воскресенського Теплодарського монастиря, яка працювала в церковній лавці.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Одеської облдержадмінстрації Денис Соколов.

"Увечері 11 квітня лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19 черниці Свято-Воскресенського Теплодарського монастиря, яка продавала крам у церковній лавці та контактувала з багатьма людьми. З огляду на це міський голова Теплодара провів 12 квітня засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розроблено план щодо запобігання поширенню коронавірусу в населеному пункті", - зазначив Соколов.

За його словами, черниця була госпіталізована до Біляївської райлікарні через захворювання нирок, а медики взяли також пробу для тестування на коронавірус і результат виявився позитивним.

Обласна влада взяла під контроль епідемситуацію у Теплодарі. Речник ОДА зауважив, що монастир мав бути закритим.

Соколов уточнив, що станом на 13 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 69 випадків захворювання на COVID-19.