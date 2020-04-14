На Буковині вже понад 70 медиків захворіли на коронавірус

У Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 73 медичних працівників.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Станом на сьогодні у Чернівецькій області 73 медичних працівники інфікувалися COVID-19. Десятеро із них працюють у медзакладах, де надають допомогу хворим на коронавірус", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області за останню добу підтвердили 84 нові випадки інфікування коронавірусом, загалом у регіоні захворіли 546 осіб.

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За даними ЦГЗ, станом на 9 год. 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.