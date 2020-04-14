На Буковині за добу - 84 нові випадки коронавірусу

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 84 нові випадки інфікування коронавірусом, загалом у регіоні захворіли 546 осіб.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Це люди, які заразилися інфекцією не за кордоном, вони не їздили нікуди, а заразилися вдома. Це означає, що інкубаційний період становить вже 2-3 тижні. Коли пригріло весняне сонечко, і люди масово вийшли на вулиці, на природу. І вже на сьогодні ми маємо 84 нові випадки, з них 54 - у мешканців міста Чернівці", - розповів очільник області.

Таким чином, загалом у Чернівецькій області офіційно підтверджено вже 546 випадків інфікування Covid-19.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки Covid-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.