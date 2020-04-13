На Буковині госпіталізували вже понад 200 хворих із коронавірусом

У Чернівецькій області вже більше 200 хворих із підтвердженим COVID-19 госпіталізовані до лікарень.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"У медичних закладах Буковини станом на 13 квітня перебувають 238 людей. Із них у 201 пацієнта підтверджено коронавірус, решта – з підозрою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 пацієнти перебувають у важкому стані в реанімаціях лікарень. Шестеро - підключені до апаратів ШВЛ. У чотирьох із них коронавірус підтвердили, двоє ще очікують результатів аналізів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 462 випадки інфікування коронавірусом.