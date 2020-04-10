Троє священників з Буковини, в яких підтвердили COVID-19, служили у різних парафіях

Троє священників з Буковини, які захворіли на коронавірус, служили у різних парафіях православної церкви Московського патріархату.

Про це у Facebook повідомила Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.

"В нашій єпархії зафіксовано 3 випадки COVID-19. Двох священнослужителів, за рекомендацією лікарів, госпіталізовано, один перебуває на домашньому лікуванні під наглядом медиків. Священники служили на різних парафіях", - йдеться у повідомленні.

У ще одного священника цієї єпархії, який відчув симптоми хвороби, результат тесту на коронавірус негативний.

Єпрархія закликала парафіян звертатися до лікарів та самоізолюватися в разі виявлення симптомів хвороби.

"Християни, просимо вас поберегти священників та один одного. Відчувши симптоми вірусної інфекції, звертайтесь до лікарів та самоізолюйтесь", - йдеться в дописі Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ.

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Як повідомляв Укрінформ, на Буковині серед осіб з підтвердженим діагнозом СOVID-19 - троє священників.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.