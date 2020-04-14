Шмигаль заявляє, що під Чорнобилем приборкали вогонь - де-не-де тліє трава

Прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль заявив, що додаткові видатки на подолання пожеж є ціною байдужості деяких осіб, які не лише знищують довкілля, але й наражають на небезпеку своїх співгромадян.

Про це Шмигаль написав у Facebook.

"Влада продовжує вживати заходів щодо запобігання пожежам та подолання їх наслідків... Додаткові видатки — це ціна байдужості осіб, які не лише знищують довкілля, але й наражають на небезпеку своїх співгромадян", - зауважив Шмигаль.

Він нагадав, що минулого тижня Кабмін запропонував суттєво збільшити відповідальність за підпал сухостою, і Верховна Рада ухвалила закон про підвищення штрафів у 18 разів.

"Рятувальники самовіддано борються з ліквідацією пожеж по всій країні. Лише в зоні відчуження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки, з них 3 літаки та 3 вертольоти. Станом на 7 годину 14 квітня їм вдалося приборкати вогонь. Наразі спостерігається лише незначне тління лісової підстилки окремими осередками", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд виділив з резервного фонду додаткові 100 млн грн для ДСНС на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, Державному агентству з управління зоною відчуження спрямовують 34,8 млн грн, а Державному агентству лісових ресурсів — 10,1 млн грн.

Раніше голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що рятувальники фіксують 700-800 пожеж в екосистемах щодня. Інколи ця цифра зростає до 1200 пожеж.

Як стверджують експерти, нинішня пожежа в чорнобильській зоні – найбільша з часів аварії у 1986-му.

Фото: ДСНС