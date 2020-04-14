Пожежі під Чорнобилем: радіація у Києві та двох областях не перевищує норми

Радіаційний фон на території Київщини, Житомирщини та Києва не перевищує норму.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"З 3 квітня у зоні відчуження ЧАЕС триває пожежа. З 3 квітня і станом на сьогодні радіаційний фон на території Київської, Житомирської областей та Києва не перевищує показників, встановлених Нормами радіаційної безпеки України. Показники радіаційного фону в Києві за даними ДСНС станом на ранок 14 квітня 0.011 мР/год", - йдеться у повідомленні.

В Центрі громадського здоров’я України додали, що внаслідок пожежі відбувається постійне забруднення атмосферного повітря продуктами горіння: твердими частинками, сполуками вуглецю, азоту, сірки тощо, що може спричинити погіршення стану здоров'я людей із хронічними захворюваннями легень, серцево-судинної системи та ускладнювати перебіг інфекційних захворювань, що супроводжуються ураженням дихальної системи.

Як повідомлялося, 13 квітня Верховна Рада України прийняла законопроєкт №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)», згідно з яким: штраф за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення становить до 153 тисяч гривень;

за порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачено штраф для громадян до 4,5 тисячі гривень і для посадових осіб він становить до 15 тисяч гривень. Якщо це призвело до лісової пожежі або поширення її на значній площі, штраф буде до 15 тисяч гривень для громадян та від 10,7 тисяч до 18 тисяч гривень для посадових осіб;

за випалювання стерні, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах передбачено штраф до 6 тисяч гривень для громадян та до 21 тисячі гривень для посадових осіб;

за ті ж дії у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду буде стягуватися штраф до 12 тисяч гривень.