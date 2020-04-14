Чорнобильських пожежників перевірили спектрометром - рівень цезію в нормі

У пожежників, які залучені до гасіння пожеж у Зоні відчуження, не зафіксоване перевищення цезію-137 у організмі.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив генеральний директор ДСП "Екоцентр" Сергій Кірєєв.

"Поки що (перевищення - ред.) не було, хоч проходять різні чутки. Пройшло більш ніж 180 людей", - зазначив Кірєєв.

За його словами, вимірювання вмісту цезію в організмі особового складу почали проводити починаючи з 10-ї години 12 квітня. Заміри здійснюють у місті Чорнобиль.

"Тут ті пожежні, які прибувають на ротацію. У нас є спеціальне крісло зі спектрометром. Людина сідає, оператор проводить вимірювання. Контрольний рівень, який встановлений для персоналу Зони відчуження, становить 19,5 кБк на всю масу тіла. Потрібно, щоб людина прийшла у чистому одязі, а не одразу з пожежі, інакше спектрометр покаже те, що зовні, а не те, що є в людині", - розповів Кірєєв.

За його словами, якщо є перевищення, це фіксується і інформація передається керівництву ДСНС.

"Та людина або група особового сладу, у яких було встановлено перевищення контрольного рівня, отримують рекомендації звернутися до центру радіаційної медицини у Києві", - додав гендиректор.

За даними Державного агентства з управління Зоною відчуження, задіяний в гасінні пожежі персонал, який підпорядкований ДАЗВ та ДСНС, забезпечений індивідуальним дозиметричним контролем.

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Станом на 15 годину 13 квітня було перевірено вміст цезію-137 у 186 осіб. Перевищень в організмі особового складу не виявлено.

З метою захисту персоналу і для прогнозування ризиків перевищення ліміту доз на базі інформаційного модуля ОБСЄ ChernobylFire був проведений розрахунок дози опромінення персоналу, задіяного в ліквідаціях пожеж, за консервативним сценарієм. За прогнозом ліміти доз опромінення, із розрахунку 120, 151, 240 та 13 годин перебування на пожежі, не будуть перевищенні.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.