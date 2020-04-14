Чорнобильські пожежі гасять із літаків та вертольотів

Станом на ранок вівторка у Чорнобильській зоні продовжується гасіння пожежі, наразі там окремими осередками горить суха трава та лісова підстилка.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ (Держагентство з управління зоною відчуження ред.) у гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожеж залучено 415 чоловік та 98 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 13 квітня здійснено 227 скиди – 538 т води.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.