Ляшко перевірить, як у Київській області тестують на Covid-19

Головний держсанлікар Віктор Ляшко днями відвідає Київщину у зв’язку з повідомленнями про те, що в області відмовляють у тестуванні на Covid-19.

Про це Ляшко сказав в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У разі відмови будь-кому в тестуванні (а таке трапляється), ми запустили гарячу лінію, розглядаємо кожен випадок. Таких випадків багато, мені пишуть в особисті повідомлення. На днях поїду в Київську область, де досить велика кількість сигналів надходить, що пересилають пацієнта з лікарні в лікарню і ніхто не може зробити тест. Такого не можна допускати, адже можливості тестувати є. І навіть якщо немає можливості протестувати в лабораторії в певний конкретний час, лабораторія повинна забрати зразок і поставити його в чергу ”, - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що в Україні тестування проводиться згідно з рекомендаціями ВООЗ тим особам, які цього потребують.

Заступник міністра нагадав, що зараз в Україні є можливість проводити до 30 тисяч тестувань за тиждень, у разі потреби - 80 тисяч.

Також, за його словами, розширити можливості лабораторій дозволять 12 нових ампліфікаторів, які вже монтуються.

Окрім того, Україна стоїть однією з перших у черзі на постачання картриджів для систем “Джин Експерт”, на яких діагностується туберкульоз.

“У нас буде 135 закладів на рівні первинної медичної допомоги, що дозволить їм тестувати коронавірусну хворобу”, - вказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки Covid-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.