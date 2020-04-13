Голова Вінницької ОДА звинуватив у недисциплінованості медиків, які заразилися СOVID-19

На Вінниччині станом на ранок понеділка, 13 квітня, 41% зі 194 хворих на СOVID-19 - це медики. Головною причиною високого рівня інфікування саме медпрацівників у Вінницькій ОДА вважають порушення особистої та виробничої дисципліни.

Про це на брифінгу 13 квітня заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед медичних працівників лабораторно підтверджено 79 випадків коронавірусної хвороби. Що до великої захворюваності серед медпрацівників, тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника та контролю за дотриманням цієї дисципліни керівниками закладів. Причому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами та в побуті. Саме з цією метою Департамент охорони здоров’я зараз оновлює свій наказ по галузі охорони здоров’я області щодо дотримання протиепідемічних заходів та алгоритмів роботи з пацієнтами, які в умовах сьогодення майже усі по замовчуванню мають бути потенційно інфікованими», - повідомив Скальський.

Він додав, що станом на 13 квітня в області інфікувалися СOVID-19 тридцять шість лікарів, 27 медсестер, два лаборанти, 13 молодших медсестер і один дезінфектор. Скальський підкреслив, що 48 із них інфікувались коронавірусом унаслідок занесення збудника в заклади охорони здоров’я самими медичним працівниками. Тобто, вони заразились не від пацієнтів, а від колег. Інфікувались у сім’ях (побутові випадки) 5 медиків.

При наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію заразилися 17 медичних працівників: в інфекційному відділенні Вінницької МКЛ№1 – 3, обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні – 3, в інфекційних відділеннях Гайсинської та Крижопільської райлікарень – по одному, у Тростянецькій ЦРЛ зафіксовано 2 випадки інфікування, в швидкій допомозі м. Вінниці – 1, у ЦПМСД – 4 випадки , в Гайсинському лабораторному центрі – 1 випадок.

Що стосується Калинівської центральної районної лікарні, де коронавірус виявлено у 26 медиків, то її було визначено одним із чотирьох закладів госпітальної бази з лікування пацієнтів з СOVID-19. Голова ОДА підкреслив, що саме до цих чотирьох медзакладів у першу чергу постачалися засоби індивідуального захисту для медперсоналу.

Також Скальський повідомив, що на даний момент не вдалось знайти та лабораторно підтвердити джерело інфікування ще 9 медпрацівників.

Станом на 13 квітня на Вінниччині кількість хворих з СOVID-19 становить 194.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.