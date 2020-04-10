На Вінниччині почав самостійно дихати дворічний хлопчик з COVID-19

На Вінниччині у п’ятницю почав самостійно дихати дворічний хлопчик з COVID-19, який тривалий час перебував у тяжкому стані.

Про це на брифінгу сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є хороші новини щодо наших пацієнтів. А саме, Павлик з Могилева-Подільського почувається значно краще. Сьогодні лікарі повідомляють, що він практично сам дихає, поступово відновлюється реакція нервової системи - він реагує на оточуючих. Маємо вже значне покращення його стану», - розповів Скальський.

Маленький пацієнт Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування– мешканець с. Борівка Чернівецького району, хлопчик з багатодітної сім’ї, де виховується п’ятеро дітей. Малюка віком 2 роки 7 місяців госпіталізували у тяжному стані близько двох тижнів тому. Увесь цей час він був підключений до апарату ШВЛ, годували дитину через зонд.

З дитиною позмінно цілодобово перебували троє лікарів, задля цього добровільно пішли на самоізоляцію дванадцять медиків лікарні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків. На Вінниччині зафіксовано 199 випадків коронавірусу.