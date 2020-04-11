У Дунайській лікарні в Ізмаїлі завершують будівництво кисневої станції
Про це повідомляє голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.
"Перевірив, як місто Ізмаїл та райони Бессарабії протидіють поширенню коронавірусу, де Ізмаїльська районна та Дунайська обласна лікарні визначені госпітальними базами першої хвилі. Перший заклад прийматиме хворих на COVID-19 у важкому стані, а другий — пацієнтів середньої тяжкості. Лікарні вже укомплектовані засобами індивідуального захисту. Завершується будівництво станції подачі кисню на базі Дунайської лікарні", - зазначив Куций після ознайомлення з ходом будівництва споруди.
За словами очільника ОДА, медзаклади району створили єдину медичну систему і спільно протидіють COVID-19. Це стосується як об’єднання матеріально-технічної бази, так і координації дій медиків.
Як повідомлялося, станом на 11 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 53 випадки захворювань на СОVID-19. В міській інфекційній лікарні перебуває 21 пацієнт із коронавірусом.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.