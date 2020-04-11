У Дунайській лікарні в Ізмаїлі завершують будівництво кисневої станції

В Ізмаїлі Одеської області будівельники завершують спорудження кисневої станції на базі Дунайської лікарні, яке профінасували обласна державна адміністрація та банк "Південний" на меценатській основі.

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

"Перевірив, як місто Ізмаїл та райони Бессарабії протидіють поширенню коронавірусу, де Ізмаїльська районна та Дунайська обласна лікарні визначені госпітальними базами першої хвилі. Перший заклад прийматиме хворих на COVID-19 у важкому стані, а другий — пацієнтів середньої тяжкості. Лікарні вже укомплектовані засобами індивідуального захисту. Завершується будівництво станції подачі кисню на базі Дунайської лікарні", - зазначив Куций після ознайомлення з ходом будівництва споруди.

За словами очільника ОДА, медзаклади району створили єдину медичну систему і спільно протидіють COVID-19. Це стосується як об’єднання матеріально-технічної бази, так і координації дій медиків.

Як повідомлялося, станом на 11 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 53 випадки захворювань на СОVID-19. В міській інфекційній лікарні перебуває 21 пацієнт із коронавірусом.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.