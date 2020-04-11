В Україні 80% померлих від COVID-19 мали супутні хвороби - Ляшко

В Україні у 80% померлих від коронавірусу були супутні хвороби, зокрема серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, 11 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У віковій структурі померлих у нас переважають жінки – 56,2%, а також особи віком від 50 років. На їх долю припадає 86,3% всіх летальних випадків. Майже всі померлі - 80% - мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень», - зазначив Ляшко.

За його даними, показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тис. населення складає 6,0%, а показник летальності - 2,9%.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 11 квітня 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли 73 пацієнти, одужали 79 пацієнтів. За добу було зафіксовано 308 нових випадків коронавірусу.