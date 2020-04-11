На апаратах ШВЛ перебувають 45 пацієнтів із коронавірусом - Ляшко
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Госпіталізовано загалом за минулу добу 94 особи, з них одна дитина. Загалом госпіталізовано з початку епідемії коронавірусної хвороби 1017 осіб, з них 43 дитини. Наразі на апараті штучної вентиляції легень, тобто це з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, перебуває 45 осіб. Жодної дитини в критичному стані немає», - наголосив Ляшко.
Він також додав, що за минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби одужали 18 осіб, в тому числі 3 медпрацівники, які захворіли раніше на коронавірусну хворобу.
«Є повідомлення про 4 летальні випадки. Якщо подивимося загалом з початку епідемії на території України, то в нас вже одужали 79 осіб, в тому числі 8 дітей. Померло загалом із початку епідемії 73 особи», - сказав головний держсанлікар.
Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.