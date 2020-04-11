На апаратах ШВЛ перебувають 45 пацієнтів із коронавірусом - Ляшко

В Україні 45 осіб із тяжким перебігом коронавірусної хвороби перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Дітей серед них немає.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Госпіталізовано загалом за минулу добу 94 особи, з них одна дитина. Загалом госпіталізовано з початку епідемії коронавірусної хвороби 1017 осіб, з них 43 дитини. Наразі на апараті штучної вентиляції легень, тобто це з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, перебуває 45 осіб. Жодної дитини в критичному стані немає», - наголосив Ляшко.

Він також додав, що за минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби одужали 18 осіб, в тому числі 3 медпрацівники, які захворіли раніше на коронавірусну хворобу.

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«Є повідомлення про 4 летальні випадки. Якщо подивимося загалом з початку епідемії на території України, то в нас вже одужали 79 осіб, в тому числі 8 дітей. Померло загалом із початку епідемії 73 особи», - сказав головний держсанлікар.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.