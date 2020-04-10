Військових, які приїхали з навчань НАТО у Латвії, помістили на обсервацію у Трускавці

У військовий санаторій в Трускавці на Львівщині на обсервацію розмістили 17 військовослужбовців, які повернулися з навчань НАТО в Латвії.

Про це 10 квітня на своїй сторінці у Facebook повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«У Трускавецький військовий санаторій поселили на обсервацію 17 військовослужбовців, які приїхали з навчань НАТО в Латвії. Вони ізольовані в кімнатах на одному поверсі. Всі офіцери», - написав очільник міста.

Він зазначив, що двічі в день у цих військовослужбовців вимірють температуру. Також проводиться постійне знезараження коридора і кімнат. Після прийому їжі посуд замочується в дезрозчині. Ніхто не покидає своїх приміщень.

Кульчинський також проінформував, що зараз в місті Трускавець налічується вже 77 городян, прибулих з-за кордону, всі вони під контролем.

Сьогодні рятувальники ДСНС продовжують проводити обробку будинків. У міську лікарню за останній день хворі з температурою не зверталися, додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

У Львівській області зафіксовано 82 випадки захворювання на COVID-19.