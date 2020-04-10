Київ розмістить на обсервацію ще 150 осіб, які сьогодні повернуться з-за кордону

Майже 150 киян, що повернуться сьогодні з-за кордону, будуть розміщені на двотижневу обсервацію.

Про це під час брифінгу 10 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в столицю прибуде кілька авіарейсів із-за кордону. Серед громадян, що повертаються в Україну, будуть і кияни. Майже 150 людей в Києві розмістять на двотижневу обсервацію. Повертає людей не місто, але бази для обсервації ми облаштували", - сказав Кличко.

Він зазначив, що баз для обсервації наразі шість. На одну із баз і поселять киян, що повернуться з-за кордону.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.