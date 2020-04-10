На Харківщині пацієнт із COVID-19 у реанімації, у 9 медиків підозрюють захворювання

На Харківщині COVID-19 підтверджено у 6 людей, троє з них перебувають у обласній інфекційній лікарні, у тому числі, один пацієнт у реанімації. Підозрюють зараження коронавірусом у 9 медичних працівників, не пов'язаних з лікуванням хворих на короновірус.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

«Серед осіб, у яких підтверджений діагноз COVID-19, 3 людей госпіталізовано. 1 з них перебуває в реанімації на підтримці зволоженим киснем (кисневій масці). Серед осіб, у кого ще не підтверджена підозра на коронавірус, госпіталізовано 13 осіб, з них двоє – на підтримці зволоженим киснем, але не в реанімації. Загалом на лікуванні в інфекційних лікарнях станом знаходиться 16 осіб», - повідомив Кучер.

За його даними, інші особи, у кого ще не підтверджена підозра, а також двоє осіб з підтвердженим діагнозом, перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Загалом встановлено 249 контактних осіб – усі вони перебувають на самоізоляції.

«Окремо слід акцентувати увагу на медиках. Наразі зафіксовано підозри на COVID-19 у 9 медичних працівників - вони не пов'язані з обслуговуванням хворих на коронавірус. 6 з них госпіталізовані, 3 на самоізоляції. 47 медпрацівників визначено як контактних осіб (ця цифра включається в загальну 249). 30 з них контактували з колегою, в якої згодом зафіксували підозру на COVID-19 (підозра не пов’язана з обслуговуванням хворих на коронавірус). Ще 17 медиків (з різних лікарень) контактували з особами, у яких зареєстровано підозру на коронавірус», - розповів Кучер.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.