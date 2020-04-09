На Львівщині від коронавірусу в одну ніч померло подружжя з Жовківського району.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського штабу з прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 Галина Слічна.

"Жінка перебувала у першій міській клінічній лікарні імені Князя Лева. В суботу їй стало гірше. Коли тест підтвердив, що у неї коронавірус, її перевели в інфекційну лікарню", – розповіла Слічна.

Цієї ж ночі в цій же лікарні помер і її чоловік.

"Йому також було зле і його госпіталізували до інфекційної лікарні. Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер ще до того, як надійшли результати аналізів", – зазначила вона, додавши, що ці особи контактували з хворими на коронавірус.

За даними начальника управління охорони здоров`я ЛМР Володимира Зуба, які оприлюднила пресслужба міської ради, 58-річна жінка перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія. В чоловіка була пневмонія. В лікарню він поступив з підозрою на COVID-19.

За минулу добу у місті було виявлено 25 нових підтверджених випадків після тестування ПЛР. За словами міського голови Львова Андрія Садового, наразі зафіксовано 61 особу із виявленим коронавірусом.

«Маємо 25 нових підтверджених випадків за вчорашній день після тестування ПЛР. Статистика достатньо сумна. Станом на сьогодні ми маємо 61 особу, які мали підтверджений COVID. На мою думку, така статистика не є реальною, тому що якщо подивитись специфіку світу, то, як правило, виявляють близько 10%, адже у багатьох людей хвороба протікає без симптомів", — сказав мер Львова.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 563 особи, госпіталізовані — 207, на амбулаторному лікуванні — 356 осіб, виписані — 120 осіб. Зараз у лікарні перебуває 87 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апараті ШВЛ — 1 особа. Троє пацієнтів одужали. Коронавірусну інфекцію не виявлено у 395 осіб.