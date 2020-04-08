Прибулих на Сумщину з Росії громадян відправили на самоізоляцію

Прибулих 7 квітня на Сумщину з Росії громадян відправили на самоізоляцію, хоча вони мали бути направлені на обсервацію.

Про це у середу, 8 квітня, під час проведення брифінгу в Сумській облдержадміністрації повідомив директор департаменту цивільного захисту населення ОДА, начальник обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Олександр Милаш.

«За минулу добу через пункти пропуску «Бачівськ» та «Юнаківка» в’їхали 35 осіб. Наразі ці люди знаходяться на самоізоляції. Їх контакти передані до Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України та Головного управління Нацполіції в Сумській області», – зазначив Милаш.

Водночас посадовець повідомив, що наразі в області визначено 5 місць обсервації. Вони розташовані у Конотопському, Кролевецькому, Роменському, Путивльському та Середино-Будському районах і можуть прийняти 374 особи. Усі місця, запевняє він, відповідають вимогам, які визначені для таких об’єктів, зокрема, кожна людина буде знаходитися в окремій кімнаті, є вода та каналізація, що не виходять в центральну мережу, майданчик для дезінфекції техніки. Також за дорученням голови облдержадміністрації Романа Грищенка зараз опрацьовується питання щодо передбачення резервних місць обсервації, зокрема, для цього розглядаються готельні корпуси та будівлі гостинного типу.

«У випадку, якщо особа категорично не погоджується з умовами обсервації, її поки що відправляють на самоізоляцію з підписанням відповідних умов перебування на карантині. Якщо ж особа порушить режим самоізоляції, вона буде примусово направлена на обсервацію і сплатить штраф у розмірі 17 тис. грн», - наголосив Милаш.

Як повідомляв Укрінформ, змінами до своєї постанови № 211 від 29 березня уряд вказав, що люди, які повертаються із-за кордону з країни/регіону із місцевою передачею коронавірусу в громаді, вважаються такими, що мали контакт з хворим на хворобу COVID-19. Тому обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах, визначених Київською міською, обласними державними адміністраціями.

Відповідно влада на місцях повинна забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), транспортування до них осіб, які потребують обсервації (ізоляції), та медичне спостереження за ними.

Крім того, урядовим рішенням встановлено, що особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації, повинні самоізолюватися. Це означає, що на встановлений лікуючим лікарем період необхідно утримуватися від контакту з іншими особами (крім тих, з якими спільно проживають) та відвідування громадських місць.

Станом на ранок 8 квітня у Сумській області зареєстровано 56 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася.

Загалом в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужало.

Фото: facebook/DPSUkraine