З пункту обсервації втекли 15 громадян, які приїхали з Криму

Поліцейські склали адмінпротоколи на 15 приїжджих з тимчасово окупованої АР Крим, які втекли з пункту обсервації у Каланчацькому районі на Херсонщині. Більшість втікачів - жителі Західної України та Дніпропетровської області.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області

«Поліцейські склали адміністративні протоколи щодо 15-ти чоловік, які самовільно залишили центр обсервації у Каланчацькому районі. Там вони мали перебувати після повернення з Криму. За порушення правил обсервації громадяни мають сплатити штраф», - йдеться у повідомленні.

Як встановили працівники поліції, через пункт в’їзду-виїзду «Каланчак» з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 чоловік, їх всіх помістили у центр обсервації. Після проведення медичного обстеження 15 дорослих громадян категорично відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр (з дорослими було також двоє дітей). Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції. Щодо 15 порушників режиму обсервації працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст.44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» КУпАП. Всім їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Більшість втікачів - із Західної України та з Дніпропетровської області. Усі вони поїхали до себе додому. Каланчацькі поліцейські передали інформацію про порушників до відділів поліції за місцем проживання вказаних громадян для подальшого контролю за виконання ними умов самоізоляції.

Як раніше повідомляв Укрінформ, громадян, що в'їжджають на материкову частину України з території тимчасово окупованого Криму, відправляють на обсервацію до районних лікарень - відповідно до місця реєстрації або проживання.

Порушники режиму будуть сплачувати штраф від 17 тисяч до 34-х тисяч гривень. Всього на території Херсонської області вже притягнуто 20 осіб за порушення умов обсервації.