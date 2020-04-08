На Сумщині село Козацьке, де найбільше випадків COVID-19, перебуває в ізоляції

На Сумщині мешканці села Козацьке Конотопського району, де лабораторно підтверджено 18 випадків COVID-19, фактично третину від загальної кількості випадків у регіоні, перебувають на посиленому карантинному режимі, практично в ізоляції.

Про це у середу, 8 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський.

«На в’їздах в село встановлено три контрольно-пропускні пости, де працюють медики, представники поліції та МНС. До нього заїжджає лише спецтранспорт – лісогосподарства, агрофірми, що працюють у Козацькому, і транспорт, що доставляє на замовлення жителів села пакети із харчовими продуктами. Пакети підвозяться до кожного двору, залишаються біля воріт і потім забираються жителями», – розповів Збаражський.

В окремих випадках, говорить він, є можливість виїзду із села на власному транспорті, але лише для працівників залізниці, газового господарства та автозаправочних станцій (це узгоджено з комісією ТЕБ та НС Конотопського району).

Читайте також: На Сумщині у померлої жінки підтвердився коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, перший випадок захворювання на COVID-19 в Сумській області було зафіксовано у Конотопському районі 23 березня, коли до місцевої ЦРЛ потрапила 76-річна жителька села Козацьке. До цього вона хворіла шість днів. 25 березня жінка померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила онука, сина і доньку, загалом же мала близько 70 контактів. Згодом, 31 березня, від коронавірусу у віці 59 років померла ще одна жінка з цього села, яка лежала в одній палаті з першою померлою.

Станом на ранок 8 квітня у Сумській області зареєстровано 56 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася.

Загалом в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужало.