На Сумщині у померлої жінки підтвердився коронавірус

На Сумщині у померлої в селі Козацьке Конотопського району жінки підтверджено інфікування коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

«Офіційно. Ми отримали остаточні результати лабораторного дослідження аналізів другої померлої з села Козацьке Конотопського району пані Грищенко О.М. від лабораторії МОЗ міста Києва. Коронавірус у неї підтвердився», - зазначив Семеніхін.

Цю інформацію у середу, 8 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації підтвердив і в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Ми отримали результати аналізів з київської лабораторії, підтверджено, що жінка померла від коронавірусу», - сказав Збаражський.

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Як повідомляв Укрінформ, приводом засумніватися у причинах смерті 59-річної мешканки села Козацьке стала поширена у соцмережах її донькою інформація про те, що ПЛР-тест на коронавірус в Олени Грищенко виявився негативним, і це вона підкріпила відповідною довідкою Сумського обласного лабораторного центру. У поширенні недостовірної інформації жінка звинуватила Конотопського міського голову Артема Семеніхіна. Реагуючи на це, Семеніхін у свою чергу теж виклав на своїй сторінці у Facebook cкрін результату дослідження методом ПЛР того ж таки обласного лабцентру, де вказано, що у взятих у померлої з носоглотки змивах виявлені фрагменти COVID-19.

Коментуючи появу двох діаметрально протилежних результатів, в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський пояснив, що вірус у померлої таки був. «Другий мазок відбирався незадовго до смерті, такий результат міг бути викликаний і токсичними речовинами. У даній ситуації ми вважаємо, що ніяких похибок не було… У контактних осіб виявлений коронавірус», - наголосив керівник лабораторного центру.

За його словами, після інциденту із протилежними результатами ПЛР-дослідження біоматерілів мешканки села Козацьке Олени Грищенко, яка значиться у статистиці МОЗ як померла від коронавірусу, в області з 3 квітня до столичної лабораторії відправляють для перевірки не тільки позитивні результати, а й ті, щодо яких є сумніви.

Перший випадок захворювання на COVID-19 в Сумській області було зафіксовано у Конотопському районі 23 березня, коли до місцевої ЦРЛ потрапила 76-річна жителька села Козацьке. До цього вона хворіла шість днів. 25 березня жінка померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила онука, сина і доньку, загалом же мала близько 70 контактів.

Згодом, 31 березня, від коронавірусу у віці 59 років померла ще одна жінка з цього села, яка лежала в одній палаті з першою померлою.

Станом на ранок 8 квітня у Сумській області зареєстровано 56 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася.

Загалом в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужало.