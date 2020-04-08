У Сумах виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусом

У Сумах виписали з лікарні жінку, яка перша в місті захворіла на коронавірус.

Про це у середу, 8 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації поінформував в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перша сумчанка, у якої був виявлений коронавірус, була виписана вчора, 7 квітня, і о 13.00 відправилася додому», - зазначив Збаражський.

Перед цим пацієнтка здала повторний тест, який не виявив у неї інфекції.

Усім її контактним особам також зробили аналізи на наявність в організмі вірусу, і ці люди виявилися не інфікованими.

Наразі на Сумщині це перший випадок одужання від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у регіоні першою інфікованою COVID-19 виявилася сумчанка, яка повернулася 10 березня з Праги, де перебувала у відпустці. Наявність вірусу у неї було лабораторно підтверджено 25 березня, після чого жінку помістили на лікування до обласної інфекційної лікарні.

Станом на ранок 8 квітня у Сумській області зареєстровано 56 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася.

Загалом в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужало.