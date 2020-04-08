На Вінниччині Барський машинобудівний завод розпочав виробництво дезінфікуючих рамок, які розприскують засоби для знезараження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний інженер ПРАТ «Барський машинобудівний завод» Олександр Лотоцький.

«Ми запустили їх у виробництво з огляду на потреби, які виникли під час епідемії коронавірусу. Розробили їх буквально за кілька днів, і вже готові постачати споживачам. Першу рамку встановили у Барській районній лікарні», - розповів Лотоцький.

За його словами, підприємство вже приймає замовлення на виготовлення дезінфікуючих рамок і наразі виготовляє десять таких пристроїв для медичних установ Вінниччини.

Дезинфікуючий пристрій, який встановлюють на вході до приміщень, підприємство готове постачати споживачам за прийнятного ціною - по 14 тис. грн у повній комплектації.

Датчики рамки працюють 5 секунд. Цього вистачає, аби зреагувати на людину, яка проходить через рамку, і увімкнути розприскувач сертифікованого дезінфекційного засобу. Розпилювачі спрацьовують на рівні плечей та попереку.

ПРАТ «Барський машинобудівний завод» спеціалізується на виробництві обладнання для харчової промисловості, опалювальних котлів різних типів, сміттєсортувальних станцій та промислових насосів.

Як повідомлялося, через поширення коронавірусної інфекції в Україні з березня введено карантинні заходи.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.